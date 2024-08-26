Белгородской и Курской области выделят на медицину более миллиарда рублей

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Более миллиарда рублей из бюджета получат Белгород и Курск на медпомощь

Более миллиарда рублей из федерального бюджета получат Белгородская и Курская области на медицину, сказано в проекте постановления правительства Российской Федерации на портале нормативных правовых актов.