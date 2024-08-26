Белгородской и Курской области выделят на медицину более миллиарда рублей
Более миллиарда рублей из бюджета получат Белгород и Курск на медпомощь
Более миллиарда рублей из федерального бюджета получат Белгородская и Курская области на медицину, сказано в проекте постановления правительства Российской Федерации на портале нормативных правовых актов.
В проекте документа сообщается, что финансовое обеспечение медицинской помощи предполагается в размере 1 166,5 миллионов рублей.
Источником средств указан страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионах.