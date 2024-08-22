Путин: ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС

сегодня в 14:58

Вооруженные силы Украины пытались минувшей ночью наносить удары по Курской атомной электростанции, МАГАТЭ уже проинформировано об этом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства выразил надежду, что МАГАТЭ пришлет своих специалистов для изучения ситуаций с попытками ударов ВСУ по АЭС.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что в настоящий момент ситуация на объекте спокойная, все работает штатно.

В четверг глава государства проводит в режиме ВСК совещание по ситуации в граничащих с Украиной областях РФ.