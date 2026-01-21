Бельгия назвала Трампа «голодной гусеницей» и призвала к оружию

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа, назвав его «голодной гусеницей». Поводом к оскорблению стали возобновившиеся претензии американского лидера на территорию Гренландии, сообщает Газета.ru со ссылкой на газету Metro.

Де Вевер также подчеркнул, что время дипломатических уговоров в отношениях с США подошло к концу, а дальнейшие попытки вести диалог в мягком ключе становятся контрпродуктивными. Бельгийский премьер призвал европейские страны начать активное вооружение, чтобы противостоять возможной американской интервенции на автономную территорию Дании.

«Хватит! Европа должна дать отпор „голодной гусенице“ Дональду Трампу. У меня такое ощущение, что уговоры закончились», — заявил политик на ВЭФ в швейцарском Давосе.

Территориальный спор между США и Данией начался в конце 2025 и обострился в начале 2026 года. 5 января Дональд Трамп официально подтвердил планы установить контроль над датским островом, мотивируя это интересами национальной безопасности США. В ответ Минобороны Дании предупредило о готовности нанести «ответный удар» в случае нарушения суверенитета Гренландии, не раскрывая деталей военного ответа.

Еще в марте 2025 года президент России Владимир Путин заявлял, что США давно вынашивали план по захвату Гренландии, и эти намерения «серьезны».

«И очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», — говорил российский лидер на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

