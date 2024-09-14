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Бауэр и Шольц заняли противоположные позиции в вопросе ударов ВСУ по РФ

Весь мир в напряжении ждал заявление Белого дома по вопросу ударов ВСУ вглубь России дальнобойным оружием после встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера, но этого не случилось. Теперь глава Военного комитета НАТО генерал Роб Бауэр и канцлер Германии Олав Шольц заняли противоположные позиции, сообщает ТАСС .

Бауэр считает, что, с военной точки зрения, совершенно оправданно разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь России, а вот канцлер Германии Олаф Шольц считает иначе.

Шольц заявил, что одобрение ударов ВСУ вглубь России может обернуться проблемой. Поэтому он не намерен давать такого разрешения относительно германского оружия.

Ранее Белый дом не стал заявлять об ударах ВСУ вглубь России после встречи Байдена и Стармера. Оказалось, что политики обсуждали общемировые темы.