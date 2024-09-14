Встреча Байдена и Стармера прошла без заявлений про удары вглубь РФ

Белый дом после встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не заявил о решении Вашингтона по нанесению ударов западным оружием Запада вглубь территории РФ, сообщает Газета.ру .

Политики обсудили вопросы, которые касались международной повестки. Оба выразили «непоколебимую поддержку» Украине и обеспокоенность по поводу оружия, которое якобы поставляют Иран и КНДР российской стороне. На переговорах прозвучало заявление о необходимости прекратить огонь в Газе. Байден и Стармер осудили поддерживаемые Ираном атаки хуситов на торговые суда в Красном море.

Ранее в Кремле заявили, что недавнее высказывание президента России Владимира Путина о западных ракетах достигло адресатов и было четко понято. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что послание Верховного главнокомандующего оказалось «предельно четким и однозначным».



