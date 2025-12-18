Барщевский покидает пост представителя кабмина в КС РФ

Он сделал объявление об уходе во время рассмотрения очередного дела в Санкт-Петербурге. Барщевский отметил, что выступает «в последний раз». Он поблагодарил коллег. Председатель КС Валерий Зорькин пожелал ему всего самого доброго.

Барщевский сказал, что не всегда был согласен с решениями КС РФ, но доволен тем, что в вопросах, «определяющих жизнь страны», позиция суда и кабмина совпадала.

Также Барщевский посетовал на прекращение практики публикации особого мнения судей. По его мнению, это «никак не подрывало значимость решений».

Барщевский занимал пост представителя кабмина в КС РФ с 2001 года.

