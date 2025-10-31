Экс-чиновник Минпромторга Осьмаков назначен замминистра обороны России

Стал известен новый заместитель министра обороны РФ. На этот пост назначен бывший первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, сообщает ТАСС .

Нового замминистра обороны России представил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

Осьмаков родился в 1983 году в Москве. Высшее образование он получил в МГУ им. М. В. Ломоносова. Также он окончил аспирантуру в Государственном университете управления.

С 2004 по 2008 год он работал в Минпромэнерго, затем — помощником министра промышленности и торговли РФ и т. д. Первым замминистра промышленности и торговли РФ он стал в 2021 году.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин покинул свой пост. Тогда стало известно, что его должность займет Осьмаков.

