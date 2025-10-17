Заместитель министра обороны России Александр Фомин покидает свой пост

В Министерстве обороны России ожидаются кадровые перестановки. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на информированный источник, заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин покидает свою должность.

На этом посту он находился с января 2017 года, отвечая за ключевое направление международного военного сотрудничества. В зоне его ответственности находились Главное управление международного военного сотрудничества и управление по контролю за выполнением договоров, включая деятельность национального Центра по уменьшению ядерной опасности.

а время своей работы Фомин играл значительную роль в выстраивании диалога с иностранными военными ведомствами и реализации важных международных договоренностей в военной сфере.

Информация о возможных преемниках или дальнейших назначениях генерал-полковника пока не сообщается.