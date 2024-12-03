Бакланов: высказывания Эрдогана относительно границ настораживают

Руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов во время круглого стола об актуальной ситуации в Сирии заявил, что риторику президента Турции Реджепа Эрдогана стоит воспринимать, как разговор о пересмотре границ стран в Ближневосточном регионе.

«Настораживают высказывания Эрдогана, которые он делает для внутренней аудитории, а не внешней. Он говорит о том, что мир вступил в период уточнения границ. И они будут уточняться на Ближнем Востоке, где они во многом носят искусственный характер. Поэтому надо с этим разобраться, включая и Сирийское направление», — заявил Бакланов.

Посол считает, что риторику президента Турции нужно расценивать как речь об изменении границ Сирии.

Ранее сотрудники министерства обороны США созвонились с российскими коллегами из-за эскалации в Сирии. Разговор проходил по горячей линии, рассказал официальный представитель Минобороны Соединенных Штатов Патрик Райдер.