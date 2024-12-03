США связались с Россией из-за эскалации в Сирии
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Сотрудники министерства обороны США созвонились с российскими коллегами из-за эскалации в Сирии. Разговор проходил по горячей линии, рассказал официальный представитель Минобороны Соединенных Штатов Патрик Райдер, сообщает газета «Известия».
Представители обеих стран созвонились, чтобы удостовериться — канал связи между военными ведомствами работает. Российские и американские солдаты близко расположены по отношению друг к другу в Сирии, отметил Райдер.
Сирийские и российские войска 2 декабря ликвидировали пять штабов террористов на севере Сирии. Также уничтожены семь складов оружия.
Ранее ВВС Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли удар по террористам рядом с Алеппо. Ранены и уничтожены десятки боевиков.