США связались с Россией из-за эскалации в Сирии

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Пентагон: США использовали канал связи с Россией из-за событий в Сирии

Сотрудники министерства обороны США созвонились с российскими коллегами из-за эскалации в Сирии. Разговор проходил по горячей линии, рассказал официальный представитель Минобороны Соединенных Штатов Патрик Райдер, сообщает газета «Известия» .

Представители обеих стран созвонились, чтобы удостовериться — канал связи между военными ведомствами работает. Российские и американские солдаты близко расположены по отношению друг к другу в Сирии, отметил Райдер.

Сирийские и российские войска 2 декабря ликвидировали пять штабов террористов на севере Сирии. Также уничтожены семь складов оружия.

Ранее ВВС Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли удар по террористам рядом с Алеппо. Ранены и уничтожены десятки боевиков.