Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР

Президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Отмечается, что в документе впервые говорится о переориентировании стратегии сдерживания, сфокусированной на быстром расширении Китаем ядерных арсеналов.

Этого документа нет в цифровом виде, а доступ к нему имеют узкий круг военачальников Пентагона и чиновников сферы национальной безопасности.

Ранее главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич сообщил РИАМО, что Китай — один из крупнейших заказчиков российского обогащенного урана, но при этом закупает меньше ядерного топлива, чем США, поскольку в Америке находится 98 действующих ядерных реакторов, а в Китае — всего 34, однако строится еще около 40.