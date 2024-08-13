Эксперт Марцинкевич: Китай активно строит новые ядерные реакторы

Китай – один из крупнейших заказчиков российского обогащенного урана, но при этом закупает меньше ядерного топлива, чем США, поскольку в Америке находится 98 действующих ядерных реакторов, а в Китае – всего 34, однако строится еще около 40, рассказал РИАМО главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью Илону Маску, что Китай может догнать и даже перегнать США по объемам арсеналов ядерного оружия.

«Китай нигде не публикует свою ядерную программу, поэтому нельзя с уверенностью утверждать, сможет ли КНР перегнать США по производству ядерного оружия. Но точно известно, что Китай – один из крупнейших импортеров российского обогащенного урана, используемого в военной промышленности. Урановая руда закупается по долгосрочным контрактам, детали которых не раскрываются», – прокомментировал Марцинкевич.

При этом не исключено, что Китай также закупает ядерное топливо у европейской компании Urenco, поскольку второе поколение китайских реакторов построено по французской технологии, добавил эксперт.