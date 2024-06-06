Байден: украинцам запрещено наносить удары американским оружием по Москве

Президент США Джо Байден подчеркнул, что поставляемое Украине со стороны Америки оружие нельзя применять для ударов по Москве или Кремлю, сообщает РБК.

По словам Байдена, американское оружие можно применять вблизи границы, когда оно используется по другую сторону границы, и для нанесения ударов по конкретным целям на Украине.

«Мы не санкционируем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — заявил лидер США в интервью ABC News.

Ранее Байден признался, что Путин «беспокоит» его еще с 1984 года.