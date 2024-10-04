Байден попросил Израиль избегать жертв среди невинных людей
Президент США Джо Байден прокомментировал проводимую Израилем военную операцию в Ливане и попросил местные власти стараться избегать жертв среди мирного населения, пишет ТАСС.
Байден считает, что Израиль имеет право отвечать теми мерами, которые считает приемлемыми, на жестокие атаки со стороны Ирана и Ливана.
«Но они должны быть гораздо более осторожными во избежание жертв среди мирного населения», — подчеркнул американский лидер.
Ранее сообщалось, что Израиль сбросил в районе Бейрута 73 тонны взрывчатки. Целью операции был штаб разведки «Хезболлы».