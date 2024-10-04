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Израиль в пригороде Бейрута сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб «Хезболлы»

Израильская армия сбросила 73 тонны взрывчатки на штаб разведки «Хезболлы», где, предположительно, мог находиться преемник Хасана Насруллы, пишет РИА Новости со ссылкой на Ynet.

Целью армии Израиля, которая сбросила в пригороде Бейрута 73 тонны взрывчатки, мог быть двоюродный брат Насруллы Хашем Сафи ад-Дин.

Цель атаки ВВС Израиля выбирали с помощью разведданных. Удары наносились по целям, которые принадлежат «Хезболле».

Ранее сообщалось, что в Ливане после атаки Израиля за сутки погибли не менее 37 человек. Порядка 151 человека получили травмы различной степени тяжести.