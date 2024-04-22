Байден пообещал Зеленскому быстрые поставки помощи после одобрения Сенатом США

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон оперативно передаст Киеву очередной пакет военной помощи после одобрения Сенатом соответствующего законопроекта, сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Байден провел сегодня телефонный разговор с президентом Зеленским, в котором подчеркнул приверженность США поддержке Украины по мере того, как она обороняется от российской агрессии», — говорится в сообщении.

Американский лидер добавил, что «солидные новые пакеты помощи» помогут Киеву сохранить финансовую стабильность и восстановить ключевую инфраструктуру после атак ВС РФ, а также поддержать реформы на пути Украины к интеграции с Евросоюзом.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о финансовой помощи Украине на сумму почти 61 млрд долларов. Во вторник американский сенат рассмотрит законопроект о финансировании Израиля, Украины и союзников Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.