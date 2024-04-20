Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине

Палата представителей США в субботу приняла законопроект о выделении помощи Украине. Большинство проголосовали за принятие проекта, следует из данных трансляции.

Общая сумма помощи Украине составит 61 млрд долларов. «За» проголосовали 311 членов Палаты, «против» — 112.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение в сенат, а затем — на подписание президенту Джо Байдену, после этого инициатива вступит в силу.

Пентагон уже пообещал оперативно отправить Киеву средства ПВО и артиллерию. При этом часть вооружения может быть доставлена в Украину меньше, чем за неделю.