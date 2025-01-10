Байден оставил Трампу решение вопроса об антироссийских санкциях

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Кирби: Трампу придется снимать антироссийские санкции через Конгресс

Президент США Джо Байден полагает, что следующий глава Белого дома Дональд Трамп сможет отменить новые антироссийские санкции только через Конгресс США, сообщает ТАСС.