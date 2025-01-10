Байден оставил Трампу решение вопроса об антироссийских санкциях
Кирби: Трампу придется снимать антироссийские санкции через Конгресс
Президент США Джо Байден полагает, что следующий глава Белого дома Дональд Трамп сможет отменить новые антироссийские санкции только через Конгресс США, сообщает ТАСС.
«По-моему, верно», — заявил представитель Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о возможности аннулирования энергетических ограничений.
Американский чиновник дал понять, что это теперь вопрос приходящей команды Трампа.
Ранее американская администрация объявила о масштабном пакете санкций против энергетической инфраструктуры России.