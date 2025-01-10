В США надеются, что новые санкции ударят по курсу рубля и доходам России

Администрация действующего американского президента Джо Байдена надеется, что новые санкции ударят по курсу рубля и снизят доходы России от экспорта нефти, сообщает РИА Новости .

«(Санкции-ред.) подорвут доходы РФ и увеличат ее расходы на миллиарды долларов в месяц. Это будет иметь волновой эффект на (российскую-ред.) валюту, которая и так торгуется на почти самом низком уровне», — заявили высокопоставленные представители администрации США.

Чиновники отметили, что также новые санкции должны повышать ключевую ставку российского Центрбанка. Это окажет негативное влияние на бизнес-климат в стране.

В администрации Байдена добавили, что из-за постоянного контроля обхода санкций Москва будет вынуждена полагаться на более сложные и дорогие каналы закупок для замены продаж.

Ранее Минфин США расширил перечень санкций против России, введя новые рестрикции против нефтяного сектора, сферы страхования и других отраслей. Это наиболее масштабные ограничения против энергетического сектора России.