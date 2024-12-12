Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине

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США предоставят Киеву ПВО, БПЛА, артиллерию и бронетехнику

США в рамках очередного пакета военной помощи предоставят Киеву ПВО, БПЛА, артиллерию и бронетехнику, сообщает ТАСС .

Отмечается, что 72-й по счету транш вооружений одобрил президент США Джо Байден.

Как сообщил представитель Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, администрация Байдена полностью информирует команду избранного президента Дональда Трампа о помощи Украине.

Ранее Трамп призвал ввести военных ЕС на Украину и продолжить поддерживать Киев оружием.