Байден не смог самостоятельно подняться на подиум в Анголе
Действующему президенту США Джо Байдену, которому недавно исполнилось 82 года, понадобилась помощь, чтобы подняться на невысокий подиум, ему помог лидер Анголы Жуан Лоренсу, сообщает РИА Новости.
Сначала сопровождающие президента США показывали ему направление, в котором следовало идти, а затем, когда потребовалось подняться на подиум, Лоренсу схватил Байдена за руку и помог ему.
В понедельник Байден отправился с визитом в Анголу. Этот визит, возможно, стать одной из последних его зарубежных поездок в качестве президента США.
Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий рассказал, что администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена, чувствуя ускользающую из рук власть, показывает беспрецедентное упорство в поддержке режима президента Украины Владимира Зеленского и по итогу спускает деньги налогоплательщиков.