Байден не смог самостоятельно подняться на подиум в Анголе

Действующему президенту США Джо Байдену, которому недавно исполнилось 82 года, понадобилась помощь, чтобы подняться на невысокий подиум, ему помог лидер Анголы Жуан Лоренсу, сообщает РИА Новости .

Сначала сопровождающие президента США показывали ему направление, в котором следовало идти, а затем, когда потребовалось подняться на подиум, Лоренсу схватил Байдена за руку и помог ему.

В понедельник Байден отправился с визитом в Анголу. Этот визит, возможно, стать одной из последних его зарубежных поездок в качестве президента США.

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий рассказал, что администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена, чувствуя ускользающую из рук власть, показывает беспрецедентное упорство в поддержке режима президента Украины Владимира Зеленского и по итогу спускает деньги налогоплательщиков.