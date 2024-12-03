Администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена, чувствуя ускользающую из рук власть, показывает беспрецедентное упорство в поддержке режима президента Украины Владимира Зеленского и по итогу спускает деньги налогоплательщиков, об этом в разговоре с РИАМО рассказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«И если Зеленский готов сражаться до последнего украинца, превращая свою страну в расходный материал, то Байден спускает деньги американских налогоплательщиков до последнего доллара. Эти деньги идут не на развитие собственной экономики, не на помощь миллионам американцев, страдающих от инфляции и социальной нестабильности, а на поставки оружия, которое используется для убийства русских на Украине», — рассказал Булавицкий.

Гегемония США поддерживается через разжигание международных конфликтов, и украинский кризис — лишь один из инструментов в их геополитической стратегии. Администрация Байдена прикрывает свои действия лозунгами о защите демократии, хотя эта политика приводит к массовым жертвам среди населения.

Растущее недовольство американских граждан вызывает то, что их налоги идут на финансирование зарубежных военных кампаний. Это внутреннее напряжение может привести к тому, что будущее руководство США пересмотрит свою политику масштабной поддержки Киева.

Продолжая вкладывать огромные ресурсы в этот конфликт, действующая администрация не только демонстрирует циничное пренебрежение человеческими жизнями, но и рискует внутренней стабильностью своей страны.