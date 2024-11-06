Байден будет наблюдать за подсчетом голосов на выборах из Белого дома

Байден не присоединится к Харрис во время подсчетов голосов на выборах

Действующий американский лидер Джо Байден решил наблюдать за подведением итогов президентских выборов в США из Белого дома. Он не присоединится к кандидату от демократов Камале Харрис, сообщает Lenta.ru .

Анонимный сотрудник Белого дома рассказал, что Байден вместе со своей супругой Джилл будет наблюдать за подсчетом голосов из своей резиденции. C ними будут помощники и сотрудники Белого дома.

29 октября Байден на онлайн-встрече с представителями латиноамериканского сообщества США назвал пуэрториканцев порядочными людьми. Тогда же президент сказал, что «единственный плавающий мусор», который он видит в Штатах, — это сторонники Дональда Трампа. Позже он открестился от этих слов и заявил, что имел в виду именно слова комика о Пуэрто-Рико, а не самих «трампистов».

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