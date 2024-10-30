Байден открестился от слов мусор и «трампистов»

Президент США Джо Байден в соцсети X заявил, что не называл сторонников кандидата в президенты Дональда Трампа «мусором». По его словам, такое определение он давал высказываниям сподвижника республиканца о Пуэрто-Рико, сообщает ТАСС .

28 октября американский томик Тони Хинчклифф выступал на открытии предвыборного митинга Дональда Трампа в Нью-Йорке. Там он пошутил, что Пуэрто-Рико — это «плавучий мусорный остров». Штаб Трампа заявил, что не имеет отношения к этим словам.

29 октября Байден на онлайн-встрече с представителями латиноамериканского сообщества США назвал пуэрториканцев хорошими и порядными людьми. Тогда же президент сказал, что «единственный плавающий мусор», который он видит в Соединенных Штатах, — это сторонники Трампа.

Теперь Байден заявил, что имел в виду именно слова комика о Пуэрто-Рико, а не самих «трампистов».

«Ранее сегодня я назвал „мусором“ разжигающие ненависть высказывания сторонника Трампа в адрес Пуэрто-Рико, которые он изрыгнул на митинге в „Мэдисон-сквер-гарден“. Это единственное слово, которым я могу это описать», — написал глава США.

Джо Байден добавил, что «демонизация» Тони Хинчклиффом латиноамериканцев немыслима.