Азербайджанские военные примут участие в параде в Москве в честь 80-летия Победы

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев сообщил, что в ближайшее время в Москву прибудут азербайджанские военные, которые примут участие в торжественном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет ТАСС .

«Азербайджанские военные будут участвовать в параде (9 Мая — ред.) в составе 80 человек», — сказал дипломат.

В ближайшее время азербайджанские военные прибудут в Москву, чтобы наряду с российскими бойцами участвовать в репетициях парада.

Мустафаев подчеркнул, что для Азербайджана 9 Мая – значимая дата. Страна помнит и разделяет победу вместе с Россией.

Ранее сообщалось, что в Москву на День Победы планирует приехать индийский премьер-министр Нарендра Моди. Соответствующие переговоры уже ведутся.