Азаров: Зеленский не мог не знать о роли Ермака в коррупционных схемах

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского не было выбора в вопросе отставки главы его офиса Андрея Ермака, сообщает ТАСС .

По его мнению, отставка Ермака — это логичный шаг в ходе расследования деятельности коррупционеров на Украине. Азаров считает увольнение правильным решением со стороны Зеленского. Он уверен, что Ермак не мог больше оставаться при своей должности.

«Предположить, что он (Зеленский — ред.) не знал (о коррупционных схемах — ред.), невозможно. Все эти люди — это его ближайшие сотрудники. Как он мог не знать?» — заявил Азаров.

Ранее Зеленский подписал приказ об увольнении главы офиса президента. У Ермака прошли обыски по громкому коррупционному делу Тимура Миндича, которого считают «кошельком» украинского лидера.

