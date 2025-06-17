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Азаров: Киев причастен к убийству Андрея Портнова в Испании

Экс-премьер Украины Николай Азаров высказал убеждение, что власти Киева причастны к убийству бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова в испанском городе Посуэло-де-Аларкон, сообщает РИА Новости .

Азаров подчеркнул, что западные страны демонстрируют двойные стандарты, не осуждая подобные теракты и политические убийства, когда они направлены против оппонентов нынешнего киевского режима.

По его мнению, это убийство вписывается в серию ликвидаций бывших украинских чиновников за рубежом.

Инцидент произошел в престижном пригороде Мадрида, где Портнов проживал после эмиграции с Украины.Убийство произошло у престижной школы, где учился ребенок экс-советника бывшего президента Украины.