Axios: Угрозы США выйти из переговорного процесса направлены против Киева

Угрозы США выйти из переговорного процесса по украинскому конфликту направлены в основном против Киева, сообщает RT со ссылкой на Axios.

Отмечается, что европейские дипломаты обеспокоены тем, что если США выйдут из мирной инициативы, то это приведет к приостановке военной помощи со стороны Соединенных Штатов Украине.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что Вашингтон готов выйти из переговорного процесса по украинскому кризису, если произойдет какой-либо саботаж.

Он также подчеркнул, что Штаты не ставят перед собой сроки по завершению украинского кризиса, однако эта история не должна растягиваться на долгий период.