Полтора километра ограждений установили в Дубне у образовательных учреждений

Работы проводились по решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Дубны. В ходе выездного совещания её участники определили локации, где ограждения либо прогнили, либо не были установлены вовсе. При этом по нормативам они должны стоять у каждого пешеходного перехода, расположенного у образовательного учреждения. Ограждения должны быть установлены вдоль дороги протяженностью 50 метров в одну сторону и 50 в другую. Это важная мера безопасности, которая гарантирует, что пешеходы не смогут перейти дорогу в неположенном месте.

Первые работы уже проведены у 12 пешеходных переходов, которые расположены рядом с детскими садами, школами, колледжами. Они будут продолжены и дальше.

«Мы в городе уделяем много внимания безопасности наших детей. Регулярно сотрудники ГАИ проводят встречи с воспитанниками детских садов, школьниками. Мы тоже отвечаем за безопасность на дорогах, уже установили лазерные пешеходные переходы у образовательных учреждений, сейчас обновили ограждения», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.