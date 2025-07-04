Красота требует жертв: женщина в Подмосковье хотела сделать грудь лучше и умерла

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Дело завели после смерти пациентки на операции по замене имплантов в Подольске

В одной из частных клиник Подольска умерла пациентка прямо во время операции. Заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Как пишет SHOT, 47-летняя москвичка решила подкорректировать грудь — заменить импланты. Предварительно, из-за возрастных изменений. Для этого она выбрала клинику SOLEI.

Операция состоялась накануне, а после нее пациентка не вышла из наркоза. Врачи провели экстренную реанимацию, но спасти женщину не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые медицинские документы и допросили сотрудников клиники. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Подольская городская прокуратура контролирует расследование уголовного дела.