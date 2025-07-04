«Транснефть» подтвердила смерть Андрея Бадалова

ПАО «Транснефть» подтвердило смерть вице-президента компании Андрея Бадалова. В пресс-службе отметили, что топ-менеджеру было всего 62 года, а его смерть является скоропостижной.

Бадалова охарактеризовали как профессионала, компетентного и талантливого руководителя и эксперта. Под его руководством были оперативно реализованы многие трудоемкие проекты. При этом вице-президент был хорошим человеком, который всегда отзывался на проблемы коллег.

«Скорбим о невосполнимой утрате, постигшей наш коллектив. В расцвете сил и созидательной работы оборвалась жизнь замечательного человека, уникального профессионала, надежного коллеги и товарища», — говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Транснефть».

Бадалов выпал из окна собственной квартиры на Рублевском шоссе. Известно, что он страдал из-за проблем с сердцем. Когда тело топ-менеджера обнаружил охранник ЖК, на нем был холтер — прибор, считывающий основные показатели работы сердца в течение суток для выявления сбоев в работе сердечно-сосудистой системы.