Axios: Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским

сегодня в 21:58

«По словам осведомленного источника, президент Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским», — написал Равид в соцсети X.

Журналист добавил, что разговор двух лидеров носит закрытый характер.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно о якобы имеющихся у американского президента Дональда Трампа планах завершить украинский конфликт к 4 июля.

