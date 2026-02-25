Axios: Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проводит телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил старший политический корреспондент портала Axios Барак Равид.
«По словам осведомленного источника, президент Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским», — написал Равид в соцсети X.
Журналист добавил, что разговор двух лидеров носит закрытый характер.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно о якобы имеющихся у американского президента Дональда Трампа планах завершить украинский конфликт к 4 июля.
