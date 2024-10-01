Axios: Израиль отведет войска из Ливана после уничтожения объектов «Хезболлы»
Израиль смог убедить США, что отведет свои войска с территории Ливана после того, как ликвидирует объекты инфраструктуры формирований шиитского движения «Хезболла», находящиеся вдоль границы, сообщает ТАСС.
Как пишет портал Axios со ссылкой на источник, переговоры между странами шли 48 часов. Израиль убедил Штаты в том, что в их плане есть четкие цели. По нему предполагается разорение инфраструктуры «Хезболлы» вдоль границы страны.
Как уточнила пресс-служба Пентагона, глава американского Минобороны Ллойд Остин в разговоре с коллегой из Израиля Йоавом Галантом подтвердил, что считает необходимостью ликвидацию наступательной инфраструктуры движения около границы.
По мнению Остина, это необходимо, чтобы «Хезболла» не смогла атаковать Израиль, как это сделали 7 октября 2023 года из сектора Газа.
Ранее ЦАХАЛ объявил, что начал наземную операцию в приграничной зоне на юге Ливана. Цели армии находятся в деревнях около границы, они представляют угрозу.