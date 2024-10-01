Axios: Израиль отведет войска из Ливана после уничтожения объектов «Хезболлы»

Израиль смог убедить США, что отведет свои войска с территории Ливана после того, как ликвидирует объекты инфраструктуры формирований шиитского движения «Хезболла», находящиеся вдоль границы, сообщает ТАСС .

Как пишет портал Axios со ссылкой на источник, переговоры между странами шли 48 часов. Израиль убедил Штаты в том, что в их плане есть четкие цели. По нему предполагается разорение инфраструктуры «Хезболлы» вдоль границы страны.

Как уточнила пресс-служба Пентагона, глава американского Минобороны Ллойд Остин в разговоре с коллегой из Израиля Йоавом Галантом подтвердил, что считает необходимостью ликвидацию наступательной инфраструктуры движения около границы.

По мнению Остина, это необходимо, чтобы «Хезболла» не смогла атаковать Израиль, как это сделали 7 октября 2023 года из сектора Газа.

Ранее ЦАХАЛ объявил, что начал наземную операцию в приграничной зоне на юге Ливана. Цели армии находятся в деревнях около границы, они представляют угрозу.