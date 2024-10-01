Израильская армия объявила о начале наземной операции на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции израильских военных в приграничной зоне на юге Ливана, сообщается в Telegram-канале армии.

«В соответствии с решениями политического эшелона ЦАХАЛ начал ограниченные, целенаправленные рейды, основанные на точных разведданных, направленные против террористических целей и инфраструктуры „Хезболлах“ на юге Ливана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цели расположены в деревнях, близких к границе, и представляют «угрозу» израильским населенным пунктам.

Ранее израильская авиация нанесла удары по объектам в южном пригороде Бейрута.

За сутки в результате ударов Израиля по Ливану погибли свыше 90 человек, более 170 пострадали.