Израиль нанес удары по объектам в пригороде Бейрута

Израильская авиация нанесла удары по объектам в южном пригороде Бейрута, пишет РИА Новости .

Самолеты израильских ВВС атаковали кварталы Лейляки и Бурджбаражни. По словам источника агентства, возможно, будет еще серия ударов.

Ранее сообщалось, что израильская армия намерена уничтожить иранские объекты в случае, если Тегеран снова решит нападать.

Израиль объявил часть приграничной территории с Ливаном, объявив ее военной зоной. Местным жителям запретили въезжать сразу в три населенных пункта после того, как начался новый этап войны.