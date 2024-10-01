Израиль нанес удары по объектам в пригороде Бейрута
Израильская авиация нанесла удары по объектам в южном пригороде Бейрута, пишет РИА Новости.
Самолеты израильских ВВС атаковали кварталы Лейляки и Бурджбаражни. По словам источника агентства, возможно, будет еще серия ударов.
Ранее сообщалось, что израильская армия намерена уничтожить иранские объекты в случае, если Тегеран снова решит нападать.
Израиль объявил часть приграничной территории с Ливаном, объявив ее военной зоной. Местным жителям запретили въезжать сразу в три населенных пункта после того, как начался новый этап войны.