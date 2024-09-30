Израиль закрыл приграничный район после объявления нового этапа войны
Часть территории Израиля вдоль границы с Ливаном объявлена закрытой военной зоной после объявления очередного этапа войны, пишут РИА Новости.
«В соответствии с оценкой ситуации, районы населенных пунктов Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади объявлены закрытой военной зоной», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
В ближайшее время местные жители не смогут попасть на территорию трех населенных пунктов. Въезд на объявленную военной зоной территорию строго запрещен.
Зарубежные СМИ сообщают, что к вечеру 30 сентября ливанская армия покинула ряд своих позиций в районе границы с Израилем.