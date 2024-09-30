Израиль закрыл приграничный район после объявления нового этапа войны

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Часть территории Израиля вдоль границы с Ливаном объявлена закрытой военной зоной после объявления очередного этапа войны, пишут РИА Новости .

«В соответствии с оценкой ситуации, районы населенных пунктов Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади объявлены закрытой военной зоной», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

В ближайшее время местные жители не смогут попасть на территорию трех населенных пунктов. Въезд на объявленную военной зоной территорию строго запрещен.

Зарубежные СМИ сообщают, что к вечеру 30 сентября ливанская армия покинула ряд своих позиций в районе границы с Израилем.