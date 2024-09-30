сегодня в 23:00

Израиль предупредил Иран об уничтожении их объектов в случае нападения

Израильская армия намерена уничтожить иранские объекты в случае, если Тегеран снова решит нападать, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на 14 канал Израиля.

«Цель ограниченной наземной операции — ликвидировать наблюдательные пункты „Хезболлы“ на границе с Израилем», — об этом пишет израильская газета Haaretz.

Ранее сообщалось, что Израиль объявил часть приграничной территории с Ливаном, объявив ее военной зоной. Местным жителям запретили въезжать сразу в три населенных пункта после того, как начался новый этап войны.

Армия Израиля также ранее утверждала, что ликвидировала еще одного лидера «Хезболлы». Речь идет о Набиле Кауке.