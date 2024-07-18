Axios: демократы считают, что Байдену придется сняться с выборов в выходные

Среди членов демократической партии США усиливаются ожидания, что глава государства Джо Байден будет вынужден сняться с выборов президента в конце этой недели, сообщает РИА Новости .

Axios пишет, что такое решение Байден будет вынужден принять из-за растущего давления со стороны партийных лидеров в конгрессе и близких друзей.

Как рассказали источники, демократы беспокоятся из-за небольших шансов действующего президента на победу, а также из-за его последних провалов и ляпов, которые могут привести к потере большинства в сенате.

Ранее СМИ писали, что Джо Байден думает о выходе из президентской гонки в пользу заместителя Камалы Харрис. Он стал прислушиваться к варианту замены в борьбе.