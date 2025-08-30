Axios: Белый дом заявил, что Трамп жив и выйдет играть в гольф

В Белом доме опровергли появившуюся в Интеренет информацию о смерти американского президента Дональда Трампа. Также там сказали, что он полностью здоров, сообщает «Лента.ру» .

Об этом написал портал Axios, ссылаясь на свой источник в администрации Штатов.

Он отметил, что Трамп находится в «полном порядке». Утром президент выйдет поиграть в гольф.

Ранее в соцсетях появились слухи о якобы уходе американского лидера из жизни. Слухи основывались на том, что Трамп в последние дни не ведет соцсети, а еще он постоянно появляется на снимках с синяками на кистях рук.

17 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что медики выявили у главы государства хроническую венозную недостаточность. Поэтому у него бывают отеки в нижних частях ног, а еще небольшие синяки на тыльной стороне ладони, они появляются из-за раздражения мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина.