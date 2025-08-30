Трамп умер: один из самых обсуждаемых запросов в западных соцсетях сейчас

Запросы, такие как «Trump is Dead», «Trump Died» и «President Vance», стали популярными на платформе X, после того как Трамп не появился на публике с момента заседания Кабинета министров во вторник, что является для него необычным.

Конспирологи также отмечают резкий рост заказов пиццы в районе Пентагона. Кроме того, в расписании главы государства на следующую неделю нет ни одного публичного выступления.

Слухи о возможной смерти американского президента начали распространяться несколько часов назад, однако никаких официальных подтверждений этой информации пока не поступало. Скорее всего, это «вирусная» история, которая активно распространяется в соцсетях и подогревается противниками Трампа.