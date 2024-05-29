Артиллеристы группировки войск «Запад» продолжают поражать силы ВСУ
Операторы беспилотников выполняют разведку, а подразделения группировки войск «Запад» уничтожают силы ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Артиллеристы группировки войск «Запад» продолжают уничтожать живую силу, укрепления и технику ВСУ в зоне спецоперации.
Корректировку огня и разведку выполняют операторы беспилотных летательных аппаратов.
Расчеты гаубиц Д-30 поражают цели на дальности до 15 километров, ведя круглосуточную боевую работу,
Ранее стало известно о ликвидации около 165 военнослужащих украинской армии подразделением группировки войск «Север». Также удалось лишить противника боевых машин и склада.