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Артиллеристы группировки войск «Запад» продолжают уничтожать живую силу, укрепления и технику ВСУ в зоне спецоперации.

Корректировку огня и разведку выполняют операторы беспилотных летательных аппаратов.

Расчеты гаубиц Д-30 поражают цели на дальности до 15 километров, ведя круглосуточную боевую работу,

Ранее стало известно о ликвидации около 165 военнослужащих украинской армии подразделением группировки войск «Север». Также удалось лишить противника боевых машин и склада.