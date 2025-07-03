В Подмосковье участникам СВО выплатили более 500 млн рублей

В Московской области с начала года введена новая мера поддержки для участников специальной военной операции и семей погибших военнослужащих, которая заключается в выплате 500 тысяч рублей вместо предоставления земельного участка, сообщили в министерстве социального развития Подмосковья.

Подать заявление на выплату взамен земельного участка и прикрепить необходимые документы можно в электронном формате через портал госуслуг.

«В нашем регионе более 1750 участников специальной военной операции и семей погибших военнослужащих получили выплату на общую сумму более 500 млн рублей. Важно отметить, что теперь при обращении членов семьи погибшего бойца за выплатой условие о наличии у них места жительства в Подмосковье больше не требуется», — сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Выплату могут оформить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами России за проявленные заслуги во время службы в СВО. Важно подчеркнуть, что для получения выплаты необходимо иметь удостоверение ветерана боевых действий и постоянное место жительства в Московской области на момент завершения участия в операции.

Кроме того, данная поддержка также распространяется на семьи участников специальной военной операции, которые погибли в результате ранения, травмы, контузии или заболеваний, полученных во время выполнения служебных обязанностей.

Для оформления выплаты можно воспользоваться региональным порталом государственных услуг по следующей ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/23085. Для подачи заявления потребуется предоставить ряд документов, включая паспорт, удостоверение ветерана, документы о наградах и подтверждение завершения участия в специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.