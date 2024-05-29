ВС РФ за сутки лишили ВСУ до 165 военнослужащих и двух боевых машин
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Подразделения группировки войск «Север» в ходе боевой задачи за сутки ликвидировали около 165 военнослужащих украинской армии, а также лишили противника боевых машин и склада с боеприпасами, сообщает пресс-служба Минобороны России.
ВС РФ поразили живую силу и технику 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны вблизи населенных пунктов Харьковской области: Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка.
Российские военные также успешно отразили четыре контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады национальной гвардии Украины.
Ранее российская морская авиация ликвидировала в акватории Черного моря безэкипажные катера. Вражеские объекты двигались в сторону Крыма.