Морская авиация РФ уничтожила 2 безэкипажных катера ВСУ в Черном море
МО: в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных украинских катера
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Два безэкипажных украинских катера обнаружили в северно-западной части Черного моря, которые двигались в сторону Крыма, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Около 11:00 по московскому времени морская авиация уничтожила вражеские безэкипажные катера. Добраться до Крыма они не успели.
Ранее над Крымом средства ПВО ликвидировали три оперативно-тактические ракеты ATACMS, а над Белгородской областью сбили два беспилотника.
Ночью в акватории Черного моря ВС РФ заметили еще три безэкипажных катера, которые двигались к полуострову Крым. Их также успешно уничтожили.