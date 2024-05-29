Морская авиация РФ уничтожила 2 безэкипажных катера ВСУ в Черном море

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МО: в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных украинских катера

Два безэкипажных украинских катера обнаружили в северно-западной части Черного моря, которые двигались в сторону Крыма, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Около 11:00 по московскому времени морская авиация уничтожила вражеские безэкипажные катера. Добраться до Крыма они не успели.

Ранее над Крымом средства ПВО ликвидировали три оперативно-тактические ракеты ATACMS, а над Белгородской областью сбили два беспилотника.

Ночью в акватории Черного моря ВС РФ заметили еще три безэкипажных катера, которые двигались к полуострову Крым. Их также успешно уничтожили.