Армия Венгрии вмешается в дело с попыткой подрыва участка «Турецкого потока»

Часть газопровода «Турецкий поток» в Венгрии от Сербии до Словакии будут защищать солдаты. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает РИА Новости .

Прошло заседание Совета обороны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал задачу солдатам защищать участок «Турецкого потока» на территории страны.

Бойцы будут охранять газопровод и его пункты по всей его протяженности от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы.

Днем президент Сербии Александр Вучич поговорил с Орбаном и рассказал, что силовики нашли взрывчатку у трубопровода из Сербии в Венгрию. Она находилась в двух крупных рюкзаках. Взрыв удалось предотвратить.

