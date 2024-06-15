Армия США получит партию морских дронов к 2025 году

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Пентагон закупает морские беспилотники почти на миллиард долларов

Министерство обороны США подписало контракты на сумму более 982 миллионов долларов на поставку морских дронов с системами обслуживания, пишет РИА Новости .

«Множественный контракт на поддержку текущего и будущего семейства систем и подсистем беспилотных надводных транспортных средств», — описывается сделка в сообщении Пентагона, на которое ссылается агентство.

Общая стоимость всех договоров составляет 982,1 миллиона долларов», — уточняется на портале американского военного ведомства.

Работы должны быть выполнены до февраля 2025 года с пролонгацией при необходимости до февраля 2030 года.

Ранее сообщалось, что Пентагон заказал корпорации Lockheed Martin установки реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму около 1,9 миллиарда долларов.