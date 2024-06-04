Пентагон заказал HIMARS на годы вперед

Американское Минобороны подписало контракт на поставку HIMARS до 2028 года

Министерство обороны США заказало корпорации Lockheed Martin установки реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму около 1,9 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Контракт будет действовать до июня 2028 года, указано в сообщении агентства со ссылкой на данные Пентагона.

При этом не указано количество установок в соответствии с документом.

РСЗО HIMARS поставляется в вооруженные силы Украины и применяется против российских сил и гражданских объектов.