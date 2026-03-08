Армия США может оккупировать стратегически важный иранский остров

Axios: армия США может установить контроль над нефтяным островом Харк в Иране

Соединенные Штаты ведут обсуждение вероятности захвата принадлежащего Ирану острова Харк в Персидском заливе. Через него проводятся примерно 90% продаж нефти из исламской страны в государства мира, рассказали Axios источники из круга чиновников США, сообщает РИА Новости .

Остров Харк считается одним из критически важных для энергоинфраструктуры Ирана. Белый дом не комментировал на официальном уровне эту информацию.

США и Израиль 28 февраля атаковали Иран. Тот ударил в ответ, в том числе по американским военным базам на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не отдаст ни пяди своей территории. До этого глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что карта исламской страны может измениться после боевых действий с США.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.