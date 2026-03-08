Пезешкиан поставил на место США после угроз об оккупации территории Ирана

Тегеран не отдаст ни пяти собственной территории. Так президент страны Масуд Пезешкиан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что карта Ирана может измениться после боевых действий с Соединеными Штатами и Израилем, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

«Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны», — заявил Пезешкиан.

Политик добавил, что его заявления о ситуации с государствами Ближнего Востока неправильно восприняли. Противник хочет, чтобы Иран с соседями были в состоянии войны.

До этого Пезешкиан говорил, что Тегеран перестанет атаковать соседние государства, если с их территории не будут наноситься удары. Еще Иран извинился перед странами, которые подверглись ответным атакам после ударов Соединенных Штатов и Израиля.

