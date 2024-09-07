сегодня в 16:24

Армения не подписывала декларацию c поддержкой ордера МУС на арест Путина

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что республика не подписывала декларацию Совета Европы, поддерживающую ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского президента Владимира Путина, сообщает РБК .

Декларация была опубликована 5 сентября. Всего документ подписали 42 государстве, среди которые США, Канада, Великобритания, Германия, Польша, Грузия и др. В первоначальной версии декларации Армения был среди подписантов, однако уже в финальной версии Ереван отсутствовал.

20 мая прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы российского государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В конце июня текущего года МУС выдал ордера на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.